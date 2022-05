La Nuit Européenne des Musées en Sud Gironde Centre François Mauriac de Malagar – Domaine de Malagar, 14 mai 2022, Saint-Maixant.

La Nuit Européenne des Musées en Sud Gironde

Centre François Mauriac de Malagar – Domaine de Malagar, le samedi 14 mai à 16:00

À SAINT-MAIXANT De 16H à 19H // Visite de l’église paroissiale La commune de Saint-Maixant vous accueille pour une visite de son église paroissiale : un édifice du XIIe siècle qui mêle art roman ancien et architecture néo-romane. Le chevet, avec son abside en cul-de-four est magnifiquement conservé, ainsi que ses chapiteaux sculptés. Elle a été classée monument historique en 1925. Un parcours spécial pour les enfants y est proposé. Renseignements : [[accueil@saintmaixant.fr](mailto:accueil@saintmaixant.fr)](mailto:accueil@saintmaixant.fr) À SAINT-MACAIRE De 19H à 22H // Concert et exposition et présentation historique au Prieuré Sur la scène du Prieuré, anniversaire des 25 ans du « Maracatu Malicioso » ( organisé par ARDILLA) avec un grand concert de musique brésilienne et une exposition de photographies sur les Maracatu ( groupe musical d’Ardilla) en partenariat avec la municipalité de Saint-Macaire ( ville-pilote pour la labellisation du futur Pays d’Art et d’Histoire. . Présentation exceptionnelle par petits groupes du grand cellier du Prieuré et de son environnement par « Vivre le Patrimoine Macarien » Renseignements : [[mission.patrimoine@saintmacaire.fr](mailto:mission.patrimoine@saintmacaire.fr)](mailto:mission.patrimoine@saintmacaire.fr) À VERDELAIS De 18H30 à 22H // Basilique Notre-Dame – Visites Haut-lieu de pèlerinage, le Sanctuaire diocésain de Verdelais a fêté en 2012 ses 900 ans. Les origines de la basilique remontent au XIIe siècle. Le XVIIe siècle en fait une église baroque et c’est finalement au XIXe siècle qu’elle acquiert son aspect actuel. Visites gratuites de 18h30 à 22h. De 18H30 à 22H // Musée d’Art Sacré – Visites Aménagé dans une aile de l’ancien couvent des Célestins, ce musée rassemble de bien curieux trésors comme cette cinquantaine de tableaux, dons faits à la Basilique Notre-Dame, tous classés à l’inventaire des Monuments Historiques. Le musée ouvrira gratuitement ses portes avec une visite menée par l’Association Culturelle d’Animations et du Musée d’Art Sacré de Verdelais pour vous transmettre les témoignages de pèlerins venus du monde entier… Renseignements : [imeil1.wixsite.com/assocamus](https://imeil1.wixsite.com/assocamus) De 14H à Minuit // Moulin de Cussol – Visites À l’ouest de Malagar, sur les hauteurs, au pied du Calvaire de Verdelais, se dresse le Moulin de Cussol. Ce moulin à vent de 1730 est un parfait exemple de restauration et de préservation du patrimoine de l’Entre-deux-Mers. Il sera éclairé et entoilé par l’association du Moulin de Cussol. Visites de 14h à minuit le samedi, et de 10h à 19h le dimanche, pour Les Journées des Moulins et du Patrimoine Meulier d’Europe. Renseignements : /[www.verdelais.fr/moulin-de-cussol/](http://www.verdelais.fr/moulin-de-cussol/) À MALROMÉ De 19H à 22H // Exposition de …. – Visites guidées Soirée romantique avec dîner au restaurant Les Abeilles suivi d’une visite du Château à la bougie. Renseignements : [[visite@malrome.com](mailto:visite@malrome.com)](mailto:visite@malrome.com) ou [www.malarome.com](http://www.malarome.com) À MALAGAR De 14H30 à Minuit // Atelier et Exposition L’association Lucozart vous propose de suivre un atelier de dessin dans le Parc de Malagar à 14H30 et de profiter de l’exposition des œuvres des adhérents de l’association. 16h-19h // Sur le chemin de Calèse Balade littéraire au départ de Malagar entre vignes et coteaux, descente à pied vers l’église de Saint-Maixant. Puis, retour par le Moulin de Cussol, à la rencontre d’un patrimoine insolite, pèlerinage d’autrefois devenu parcours poétique. 19H et 22H // Visites au crépuscule de la Maison Visite du rez-de-chaussée Maison de François Mauriac et découverte des portraits de Jean Mauriac par Jean Aufort et de François Mauriac par Carl Kölher. 20H30 // « Abdomen » – Danse Compagnie La Grive – Clémentine Maubon & Bastien Lefèvre Dans un duo aussi énergique que facétieux, Clémentine Maubon et Bastien Lefèvre creusent le muscle abdominal, l’épuisent, le retournent, le montrent et le déforment, dans une danse graphique et fougueuse qui nous scotche dans notre fauteuil. L’air de rien, les voilà qui nous parlent de nous, avec intelligence et élégance. En partenariat avec La Manufacture – Centre de Développement Chorégraphique National – Bordeaux Nouvelle Aquitaine. Renseignements : malagar.fr

Circuit libre, réservation obligatoire pour les évènements au Domaine de Malagar.

Malagar, Saint-Maixant, Saint-Macaire, Verdelais, Malromé : Parcours Nuit Européenne des Musées en Sud Gironde !

Centre François Mauriac de Malagar – Domaine de Malagar 17 Route de Malagar, 33490 Saint-Maixant Saint-Maixant Gironde



