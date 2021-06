Paris Cité des Sciences et de l'Industrie Paris La Nuit europeenne des musees Cité des Sciences et de l’Industrie Paris Catégorie d’évènement: Paris

Précisions a venir …La soiree s’integrera a la soiree des Eclatantes avec des activites additionnelles a celles du festival, en particulier l’offre de musique aux casques des Silencieuses.

Précisions a venir …La soiree s'integrera a la soiree des Eclatantes avec des activites additionnelles a celles du festival, en particulier l'offre de musique aux casques des Silencieuses.

De 18h a 1h du matin. **Batiment**: Les expositions-Niveau 1 **Thèmes**: Sciences et société

