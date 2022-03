LA NUIT EUROPÉENNE DES MUSÉES – CAP D’AGDE “VOYAGE,VOYAGE” Agde Agde Catégories d’évènement: Agde

Hérault

LA NUIT EUROPÉENNE DES MUSÉES – CAP D’AGDE “VOYAGE,VOYAGE” Agde, 14 mai 2022, Agde. LA NUIT EUROPÉENNE DES MUSÉES – CAP D’AGDE “VOYAGE,VOYAGE” Agde

2022-05-14 – 2022-05-14

Agde Hérault Visite commentée et chorégraphiée, avec les élèves de l’école de danse Envie Danse. Une visite initiatique à travers les mers et le temps qui amènera le public à travers la Méditerranée, de la Grèce au Sud de l’Italie, de Rome à Agde en poussant notre bateau jusqu’à la Suède ! Une sélection d’objets, témoins de la vie des marins et de civilisations disparues. Le voyage sera ponctué de pauses chorégraphiques.

> 2 visites (21h15 et 22h30) #TEMPSFORT Visite commentée et chorégraphiée, avec les élèves de l’école de danse Envie Danse. Une visite initiatique à travers les mers et le temps qui amènera le public à travers la Méditerranée, de la Grèce au Sud de l’Italie, de Rome à Agde en poussant notre bateau jusqu’à la Suède ! Une sélection d’objets, témoins de la vie des marins et de civilisations disparues. +33 4 67 94 69 60 https://www.museecapdagde.com/ Visite commentée et chorégraphiée, avec les élèves de l’école de danse Envie Danse. Une visite initiatique à travers les mers et le temps qui amènera le public à travers la Méditerranée, de la Grèce au Sud de l’Italie, de Rome à Agde en poussant notre bateau jusqu’à la Suède ! Une sélection d’objets, témoins de la vie des marins et de civilisations disparues. Le voyage sera ponctué de pauses chorégraphiques.

> 2 visites (21h15 et 22h30) #TEMPSFORT Agde

dernière mise à jour : 2022-03-19 par

Détails Catégories d’évènement: Agde, Hérault Autres Lieu Agde Adresse Ville Agde lieuville Agde Departement Hérault

Agde Agde Hérault https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/agde/

LA NUIT EUROPÉENNE DES MUSÉES – CAP D’AGDE “VOYAGE,VOYAGE” Agde 2022-05-14 was last modified: by LA NUIT EUROPÉENNE DES MUSÉES – CAP D’AGDE “VOYAGE,VOYAGE” Agde Agde 14 mai 2022 Agde Hérault

Agde Hérault