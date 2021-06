LA NUIT EUROPÉENNE DES MUSÉES AU QUAI DES SAVOIRS Toulouse, 3 juillet 2021-3 juillet 2021, Toulouse.

LA NUIT EUROPÉENNE DES MUSÉES AU QUAI DES SAVOIRS 2021-07-03 – 2021-07-03 QUAI DES SAVOIRS 39 Allées Jules Guesde

Toulouse Haute-Garonne

Besoin d’amour ? Avec l’exposition De l’amour, ambiance « love » garantie au Quai des Savoirs pour la Nuit des Musées 2021 ! Pour cette nuit spéciale, une playlist dédiée à l’amour sera diffusée dans les espaces du Quai des Savoirs et la mise en lumière assurera une ambiance feutrée.

Du désir à l’attachement, en passant par les preuves d’amour et l’amour sur Internet, De l’amour donne la parole aux artistes et scientifiques pour dévoiler ce qui se cache derrière ce sentiment universel. Quelles sont les différentes formes d’attachement ? Que se passe-t-il dans notre cerveau lorsque l’on tombe amoureux ? Comment se fabrique la sexualité ? C’est quoi l’amour ? Sans tabou, De l’amour nous entraîne dans le tourbillon des savoirs et tente de percer le mystère des différentes formes d’amour.

Le Quai des Petits sera ouvert de 19h à 22h et le plateau créatif sera ouvert de 19h à 23h.

Pour cette grande soirée spéciale, laissez-vous charmer par l’ambiance love et découvrez l’exposition De l’Amour en nocturne de 19h à 23h !

relations.visiteurs.quai-des-savoirs@culture.toulouse-metropole.fr +33 5 67 73 84 84

