LA NUIT EUROPEENNE DES MUSEES AU MUSEUM Toulouse, 3 juillet 2021-3 juillet 2021, Toulouse.

LA NUIT EUROPEENNE DES MUSEES AU MUSEUM 2021-07-03 – 2021-07-03 MUSEUM DE TOULOUSE 35 Allées Jules-Guesde

Toulouse Haute-Garonne

Pendant ces longs mois de fermeture, le Muséum a laissé différentes formes de magies occuper les lieux…

Cette édition de la Nuit européenne des musées, concoctée par Culture en Mouvements et la Cie Millimétrée, avec la complicité de la Compagnie Sans Gravité, sera l’occasion de redécouvrir l’exposition permanente et l’exposition temporaire Magies-Sorcelleries, au travers de multiples surprises, sensations et rencontres incongrues.

Un mur des squelettes habité, un “lâcher de magiciens”, des vibrations au jardin … pour une visite pleine d’inattendus, du sourire au frisson !

Pour cette grande soirée spéciale, laissez-vous charmer par l’ambiance magique et découvrez l’exposition Magies-Sorcelleries en nocturne de 19h à 1h !

