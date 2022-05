La Nuit Européenne des Musées au Museon Arles, 14 mai 2022, Arles.

La Nuit Européenne des Musées au Museon Museon Arlaten – musée de Provence 29 rue de la République Arles

2022-05-14

Arles Bouches-du-Rhône

Pour le premier jour d’ouverture de cette première exposition temporaire du Museon Arlaten “Oui ! histoires de mariages 18e-21e siècle”, le public se verra également proposer une programmation artistique et culturelle variée et interdisciplinaire :

o Le studio photo ,de Philippe Praliaud « Embrassez-vous »

o La classe l’œuvre avec les élèves du lycée Pasquet

o Un ciné concert avec le Philarmonique de la roquette qui jouera sur des projections de films courts de Buster Keaton qui parlent du mariage.

o Et toute la soirée également du théâtre, avec le collectif Lisba qui viendra déclamer ou susurrer des extraits du répertoire littéraire relatif au mariage.

Cette Nuit Européenne des Musées permettra de découvrir la première exposition temporaire du Museon Arlaten intitulée : “Oui ! histoires de mariages 18e-21e siècle” . Par ailleurs le public aura également accès aux collections permanentes.

communication.museon@departement13.fr +33 4 13 31 51 99

Museon Arlaten – musée de Provence 29 rue de la République Arles

