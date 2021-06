Toulouse Toulouse Haute-Garonne, Toulouse LA NUIT EUROPEENNE DES MUSEES AU MUSEE SAINT RAYMOND Toulouse Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Les principales expositions à découvrir ou revoir lors de cette soirée :

Pour vous permettre de vous rafraichir et de vous restaurer, le restaurant l’Hémicycle sera ouvert pour l’occasion À l’occasion de la Nuit européenne des musées, les Abattoirs vous ouvrent leurs portes jusqu’à minuit et vous proposent un programme de visites commentées. Les principales expositions à découvrir ou revoir lors de cette soirée :

– Revue Noire. Une histoire d’arts contemporains africains

– Au-delà des apparences. Il était une fois, il sera une fois

– Marion Baruch : une rétrospective

– Sous le fil : l’art tissu des collections de Daniel Cordier et des Abattoirs Les cours des Abattoirs et le jardin Raymond VI qui les jouxte, accueillent également un ensemble remarquable de 19 œuvres, prolongement des salles du musée consacrées tant à l’art moderne que contemporain. Découvrez sur notre site web, en détail, l’ensemble de nos expositions :

https://www.lesabattoirs.org/expositions VISITES COMMENTÉES – Visites commentées d’une heure des expositions adultes, pour groupe de 10 personnes, à 19h et à 20h30. (Note : la visite de 20h30 est complète).

– Visite pour enfant d’une heure, pour groupe de 6 enfants entre 6 et 11 ans, à 18h

– Visite en LSF d’une heure par Juliette Dalle pour groupe de 10 personnes à 19h Réservation obligatoire pour les visites guidées à l’adresse : reservations@lesabattoirs.org RESTAURATION

Pour vous permettre de vous rafraichir et de vous restaurer, le restaurant l’Hémicycle sera ouvert pour l’occasion dernière mise à jour : 2021-06-29 par

