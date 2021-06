LA NUIT EUROPEENNE DES MUSEES AU MUSEE SAINT RAYMOND Toulouse, 3 juillet 2021-3 juillet 2021, Toulouse.

LA NUIT EUROPEENNE DES MUSEES AU MUSEE SAINT RAYMOND 2021-07-03 – 2021-07-03 MUSEE SAINT RAYMOND 1 ter Place Saint-Sernin

Toulouse Haute-Garonne

Cinq troupes de reconstitution historique vous attendent pour cette soirée exceptionnelle. (VIATORES, UN POIL D’HISTOIRE, CASTRA PEREGRINA, COEUR DE TR’AME, LES LIONS DU KENT) Comptons sur elles pour donner vie aux collections du MSR !

SUR LA FAÇADE DU MUSÉE: Ce soir, on sort !

Vidéo de façade pour oeuvres libres

C’est le grand jour, la collection du musée a décidé de s’emparer de cette soirée. Après toutes ces années confinées, toutes les pièces, statues et autres oeuvres ont décidé de faire de l’extra-muros. C’est ainsi que tout au long de la nuit, le mur du musée Saint Raymond en verra de toutes les couleurs. Ce soir, les déclinaisons latines seront visuelles et pétillantes. Entremêlant fond muséal et création vidéo, la Compagnie Millimétrée invite à l’aventure, dynamique et contemplative, et en musique.

Accès gratuit. Sans réservation. L’entrée se fera uniquement par la grille côté place Saint-Sernin (sauf pour les personnes à mobilité réduite).

Pour cette édition, nous ferons la part belle à l’Histoire Vivante !

+33 5 61 22 31 44 http://www.saintraymond.toulouse.fr/

