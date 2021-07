Toulouse Toulouse Haute-Garonne, Toulouse LA NUIT EUROPEENNE DES MUSEES AU MUSEE DU COMPAGNONNAGE Toulouse Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Toulouse

LA NUIT EUROPEENNE DES MUSEES AU MUSEE DU COMPAGNONNAGE 2021-07-03 – 2021-07-03 MUSEE DU COMPAGNONNAGE 12 Rue Tripière Toulouse Haute-Garonne

Toulouse Haute-Garonne Des charpentes pour maisons de fées, des modèles réduits d’escaliers, et même une robe en fer forgé : on trouve des chefs-d’œuvre insolites dans ce musée, où l’on est accueilli par des petits lapins ! La Nuit des Musées sera l’occasion de découvrir sous un autre angle l’histoire, les chefs-d’œuvre et les traditions des Compagnons du Tour de France +33 5 62 47 41 77 http://www.compagnons.org/ Des charpentes pour maisons de fées, des modèles réduits d’escaliers, et même une robe en fer forgé : on trouve des chefs-d’œuvre insolites dans ce musée, où l’on est accueilli par des petits lapins ! dernière mise à jour : 2021-05-25 par

Détails Catégories d’évènement: Haute-Garonne, Toulouse Étiquettes évènement : Autres Lieu Toulouse Adresse MUSEE DU COMPAGNONNAGE 12 Rue Tripière Ville Toulouse lieuville 43.60175#1.44307