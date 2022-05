La nuit européenne des musées : Au musée des parachutistes du Special Air Service Sennecey-le-Grand Sennecey-le-Grand Catégories d’évènement: Saône-et-Loire

2022-05-14 – 2022-05-14

Sennecey-le-Grand Saône-et-Loire Sennecey-le-Grand EUR Pour cette nuit spéciale, découvrez le Musée SAS à travers les récits de Mr Lecomte, en véritable tenue SAS, et montez dans une authentique Jeeps Willys pour revivre l’épopée des parachutistes SAS. contact@ot-senneceylegrand.com +33 3 85 44 82 54 Pour cette nuit spéciale, découvrez le Musée SAS à travers les récits de Mr Lecomte, en véritable tenue SAS, et montez dans une authentique Jeeps Willys pour revivre l’épopée des parachutistes SAS. Sennecey-le-Grand

