La Nuit européenne des musées au musée Bourdelle Musée Bourdelle, 13 mai 2023, Paris.

Le samedi 13 mai 2023

de 21h00 à 21h20

de 20h00 à 20h20

de 19h00 à 19h20

.Tout public. gratuit

Entrée libre, dans la limite des places disponibles

À l’occasion de la Nuit européenne des musées, le musée Bourdelle vous propose un concert exceptionnel avec la pianiste Marie-Josèphe Jude et la flûtiste Raquele Magalhães.

Concert « Flute transcriptions »

Par la pianiste Marie-Josèphe Jude et la flûtiste Raquele Magalhães

À l’occasion de la Nuit des musées, la pianiste de renommée internationale Marie-Josèphe Jude se produira en duo avec la flûtiste Raquele Magalhães pour un concert exceptionnel. Le public goûtera, dans une rare proximité avec les deux interprètes, l’art de la transcription et la poésie du romantisme allemand et du symbolisme français à travers des pièces de Robert Schumann, de Maurice Ravel et de Claude Debussy.

À 19h / 20h / 21h

Durée : 20 min

Musée ouvert de 18h à 23h pour la Nuit des musées.

Musée Bourdelle 18, rue Antoine Bourdelle 75015 Paris Hall des plâtres

Contact : https://www.bourdelle.paris.fr/fr/activites/nuit-europeenne-des-musees-concert-flute-transcriptions 01 84 82 14 55 eppm-bourdelle.reservations@paris.fr https://www.facebook.com/museebourdelle/ https://www.facebook.com/museebourdelle/ https://www.bourdelle.paris.fr/fr/activites/nuit-europeenne-des-musees-concert-flute-transcriptions

