Dormans Marne Dormans L’Association du Mémorial organise la Nuit des Musées au Mémorial 1914-1918 à Dormans. Venez découvrir l’édifice tout en lumière (intérieur compris) de 21h00 à 23h30, le samedi 14 mai 2022 Visite guidée gratuite à 21h30 et 22h30.

Inscription souhaitée.

Renseignements : 03 26 59 14 18 memorialdormans1418@orange.fr +33 3 26 59 14 18 http://www.memorialdormans14-18.com/ Mémorial 1914-1918 Avenue des Victoires Dormans

