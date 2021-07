Granville Granville Granville, Manche La Nuit européenne des musées au MamRA, venez déguisés ! Granville Granville Catégories d’évènement: Granville

La Nuit européenne des musées au MamRA, venez déguisés ! Granville, 3 juillet 2021-3 juillet 2021, Granville. La Nuit européenne des musées au MamRA, venez déguisés ! 2021-07-03 – 2021-07-03 Place de l’Isthme La Haute Ville

Granville Manche A l’occasion de cette nouvelle édition de la Nuit européenne des Musées, le Musée d’art moderne Richard Anacréon ouvre ses portes le samedi 3 juillet 2021 en soirée. L’opportunité de découvrir ou redécouvrir ses expositions dans une ambiance hors du commun. Trois expositions sont à découvrir : Carnavals, Colette l’intrépide (4ème saison), ainsi que le nouveau parcours des collections permanentes.

