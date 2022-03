La Nuit européenne des musées au Domaine de Malagar Saint-Maixant Saint-Maixant Catégories d’évènement: Gironde

La Nuit européenne des musées au Domaine de Malagar Saint-Maixant, 14 mai 2022, Saint-Maixant. La Nuit européenne des musées au Domaine de Malagar Centre François Mauriac de Malagar 17 route de Malagar Saint-Maixant

2022-05-14 16:00:00 – 2022-05-14 23:30:00 Centre François Mauriac de Malagar 17 route de Malagar

Saint-Maixant Gironde Saint-Maixant EUR Balade littéraire, exposition temporaire, danse.

