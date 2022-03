La Nuit Européenne des Musées au Château-Musée de Gien Gien, 14 mai 2022, Gien.

2022-05-14 18:00:00 – 2022-05-14 22:00:00

Gien Loiret Gien

Programme de la soirée :

18h30 – 20h : “Guide d’un Soir” . Dans le cadre de l’opération La classe, l’oeuvre, les élèves de la section Histoire des Arts du Lycée Bernard Palissy de Gien vous présenteront un oeuvre issue des collections du musée.

20h – 21h30 : Les danseurs de la Cie Nawel Oulad investissent les espaces d exposition à la manière de créatures hybrides à l’instinct aiguisé . Les mouvements s’inspirent du règne animal et des techniques de chasse créant une danse sensorielle et puissante . L’univers sonore et chorégraphique d’ « Instinct Space » entraîne les spectateurs dans une déambulation nocturne poétique inoubliable. Avec Gael Giraud ,Nawel Oulad et Camille Rau

A l’occasion de la Nuit Européenne des Musées, venez découvrir gratuitement et librement les collections cynégétiques du Château-musée de Gien.

chateau.musee-gien@loiret.fr +33 2 38 67 69 69 https://www.chateaumuseegien.fr/evenements/14-mai-2022-nuit-europeenne-musees

