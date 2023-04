La Nuit Européenne des musées au Centre Pompidou Centre Pompidou, 13 mai 2023, Paris.

Le samedi 13 mai 2023

de 20h00 à 01h00

.Tout public. gratuit

À l’occasion de la 19e édition de la Nuit européenne des musées, le Centre Pompidou vous invite à une exploration festive. Du Forum au Musée, vivez le Centre Pompidou autrement, en famille, entre amis ou en solo, à travers des visites décalées, des jeux de piste, des projections et bien d’autres surprises.

Les Plantamouves

Imaginé et conçu par les artistes Yvan Clédat et Coco Petitpierre, le jardin des Plantamouves s’offre comme une sculpture-paysage, un réseau tentaculaire de très grosses tiges colorées en écho aux tuyaux emblématiques du Centre Pompidou. Dans ce terrain d’exploration jubilatoire, les jeunes aventuriers sont invités à découvrir des modes originaux de déambulation et d’interconnexion par le geste dansé. Des extensions en mousse leur permettent de se métamorphoser, d’inventer de nouvelles manières de se déplacer, bouger, danser, de libérer leur corps en mouvement.

19-21h I Galerie des enfants, niveau 1

Une nuit avec Todd Haynes

Dans le cadre de la rétrospective que le Centre Pompidou consacre au cinéaste américain Todd Haynes (Loin du paradis, I’m Not There,Carol) du 10 au 29 mai, il présente, lors de cette nuit, trois de ses premiers courts et moyens métrages, rares et inédits, Assassins : A Film Concerning Rimbaud (1985, 42 min), Dottie Gets Spanked (1993, 30 min) et un film surprise.Il montre en regard trois films des collections du Centre Pompidou qu’il a spécialement choisis : Un chant d’amour de Jean Genet (1949-1950, 25 min), Fireworks de Kenneth Anger (1947, 15 min) et Charmides de Gregory J. Markopoulos (1947-1948, 15 min). Les projections sont précédées d’une discussion avec Philippe Mangeot, ancien président d’Act Up (1997-1999) et cofondateur de la revue Vacarme.

20h30-01h I Galerie 3, niveau 1

Devinez, Comptez, Dessinez, Complétez… Trouvez !

Cinq étapes pour résoudre les énigmes d’un jeu de piste conçu spécifiquement pour la Nuit européenne des musées. Arpentez la collection, seul ou à plusieurs, pour trouver les œuvres en lien avec les thématiques du corps, du refuge et des identités… Des récompenses éphémères attendent à l’accueil les vainqueurs. 20h-01h I Musée, niveau 4

Exemplaires du jeu de piste à réceptionner à l’espace accueil du Forum

« La classe, l’œuvre »

Dans le cadre du dispositif « La classe, l’œuvre » mis en place par le ministère de l’Éducation nationale et le ministère de la Culture, le Centre Pompidou invite les élèves de l’École élémentaire Lagarche à imaginer un projet de médiation autour de l’art moderne et contemporain. Après des visites du Musée, les élèves choisissent des œuvres et les étudient durant l’année avant de les présenter aux visiteurs du Centre Pompidou lors de la Nuit européenne des musées.

19h-20h I Rendez-vous face aux œuvres, niveau 4

Consulter la signalétique à l’accueil du Musée pour la localisation des œuvres

Le Parlement des œuvres

Le Parlement des œuvres invite les jeunes à donner vie aux œuvres en donnant leur voix. Mené en partenariat avec l’Université Paris-Nanterre et l’association Eloquentia, ce programme d’éloquence permet ainsi à des étudiantes et étudiants de découvrir l’univers de la médiation culturelle et de se former à la prise de parole de manière active et créative… En ouverture de la soirée, les jeunes vous dévoilent les histoires et les plus grands secrets de la collection, au sein d’un parcours sur mesure.

20h-21h | Rendez-vous au Musée pour les départs des visites, niveaux 4 et 5

Parcours « flash »

Décollage immédiat pour une série de visites « flash » et décalées au sein du musée avec les conférenciers et conférencières du Centre Pompidou. Des parcours insolites faits pour voir, entendre, sentir et vivre autrement les chefs-d’œuvre de la première collection d’art moderne et contemporain en Europe.

20h-23h | Rendez-vous au Musée pour les départs des parcours, niveau 5

Départ toutes les 10 minutes

