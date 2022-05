LA NUIT EUROPÉENNE DES MUSÉES AU CASTELET Toulouse Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Toulouse Haute-Garonne Lors de cette soirée, le Castelet vous propose de découvrir l’installation monumentale HYPERCUBE de l’atelier Deux Mille.

Cette œuvre immersive offre aux visiteurs une expérience sensorielle inédite en lien avec l’histoire du lieu et la notion d’enfermement. Exceptionnellement, durant cette soirée, vous pourrez l’admirer sous un éclairage particulier… À partir de 19h30 : spectacle vivant autour d’Hypercube

À partir de 21h30 : mise en lumière de la cour d’honneur

lecastelet@culture.toulouse.fr +33 6 17 97 28 86

Dans le cadre de la nuit européenne des musées, retrouvez une programmation spéciale au Castelet !

