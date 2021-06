LA NUIT EUROPEENNE DES MUSEES AU CASTELET Toulouse, 3 juillet 2021-3 juillet 2021, Toulouse.

LA NUIT EUROPEENNE DES MUSEES AU CASTELET 2021-07-03 – 2021-07-03 LE CASTELET TOULOUSE 18 Grande Rue Saint-Michel

Toulouse Haute-Garonne

Ils sont prisonniers, au milieu de la cour. Et ils ont un plan…. Enfin… Plusieurs plans… Enfin… Ils vont essayer.

Entre théâtre gestuel, évocation du burlesque et prouesses circassiennes, cette joyeuse bande et leur portique nous entrainent dans une perpétuelle tentative d’évasion avec des moments tout aussi physiques que drôles, ou parfois la poésie jaillira de l’espoir sans cesse renouvelé et de ces essais voués à l’échec.

Certains bâtissent des châteaux de sable, eux s’évadent… Ou essaient tout du moins.

Un spectacle en semi continu de 19h à minuit.

Une création compagnie millimétrée. Imaginé par Albin Warette.

Dans le cadre de le nuit européenne des musées

lecastelet@mairie-toulouse.fr +33 6 17 97 28 86

