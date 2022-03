LA NUIT EUROPÉENNE DES MUSÉES / AGDE Agde Agde Catégories d’évènement: Agde

Hérault

LA NUIT EUROPÉENNE DES MUSÉES / AGDE Agde, 21 mai 2022, Agde. LA NUIT EUROPÉENNE DES MUSÉES / AGDE Agde

2022-05-21 21:00:00 – 2022-05-21 00:00:00

Agde Hérault Agde La Nuit des Musées reste l’occasion unique pour toute la famille de découvrir – ou redécouvrir – les collections exceptionnelles des musées d’Agde et du Cap d’Agde, le temps d’une soirée. Jeu de piste « Les 10 petits mousses » – Et visites guidées

Dans le cadre de la Nuit européenne des Musées, venez découvrir ou redécouvrir les collections du Musée Agathois. Des visites guidées vous seront proposées sous forme de capsules courtes et en petite jauge à travers les collections du département de la marine. Le jeu de piste « Les 10 petits mousses » vous emmènera découvrir divers détails insolites cachés dans nos collections, à travers un jeu de piste en autonomie. > durée visite guidée : 5-10 mn par œuvre

> durée jeu de piste : 30-60 mn

> tout public

> entrée libre

musee.agathois@ville-agde.fr +33 4 67 94 92 54 https://www.museeagathois.fr/

