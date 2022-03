LA NUIT EUROPÉENNE DES MUSÉES Abbaye de Saint-Savin Saint-Savin Catégories d’évènement: Saint-Savin

LA NUIT EUROPÉENNE DES MUSÉES

Abbaye de Saint-Savin, le samedi 14 mai

20:00

À ce titre, une programmation nocturne spéciale sera proposée au public : 20 h : visite guidée de l’abbaye 21 h : concert de harpe dans l’église abbatiale encompagnie d’Agnès Peytour. PROGRAMME DU CONCERT _A. FRANCISQUE – Danses extraites du Trésor d’Orphée_ _J.S. BACH – Suite pour luth BWV 996_ _K. OBERTHUR – Le Sylphe_ _I. ALBENIZ – Malaguena_ _E. GRANADOS – Danse espagnole « Orientale »_ _J.M. DAMASE – Tango_ _F. GODEFROID – Carnaval de Venise_

gratuit

L’abbaye de Saint-Savin participe pour la première fois à la Nuit Européenne des Musées le 14 mai prochain. Abbaye de Saint-Savin Place de la libération 86310 Saint-Savin Saint-Savin Vienne

2022-05-14T20:00:00 2022-05-14T22:00:00

