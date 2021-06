LA NUIT EUROPEENNE DES MUSEES A TOULOUSE Toulouse, 3 juillet 2021-3 juillet 2021, Toulouse.

LA NUIT EUROPEENNE DES MUSEES A TOULOUSE 2021-07-03 – 2021-07-03

Toulouse Haute-Garonne

Préparez-vous ce samedi, pour une soirée de folie, dans 8 musées ou monuments toulousains (Georges-Labit, le Muséum, le Quai des savoirs, Saint-Raymond, musée du Vieux Toulouse, le Castelet, l’Envol des Pionniers et les Abattoirs).

Le mois de juillet s’annonce intense… 8 soirées spéciales sur Toulouse en mettant en avant les collections et expositions des musées, souligner leurs architectures et leur donner vie, de nuit.

Les musées Georges-Labit, le Muséum associé au Quai des savoirs, Saint-Raymond, musée du Vieux Toulouse, le Castelet, l’Envol des Pionniers, les Abattoirs,… seront ainsi ouverts gratuitement, toute la nuit, de 19h à plus de minuit, pour permettre à toutes et à tous de (re)découvrir leurs collections et bien d’autres surprises !

Le temps d’une nuit, entre le coucher du soleil et 1 h du matin, le public a la possibilité de découvrir de manière insolite, festive et ludique les richesses et la diversité des musées de France et de Toulouse !

http://nuitdesmusees.culture.gouv.fr/

