Toulouse Haute-Garonne LA NUIT EUROPEENNE DES MUSEES A L'ENVOL DES PIONNIERS

Toulouse

LA NUIT EUROPEENNE DES MUSEES A L'ENVOL DES PIONNIERS 2021-07-03 – 2021-07-03 ENVOL DES PIONNIERS 6 Rue Jacqueline Auriol
Toulouse

Toulouse Haute-Garonne Découvrez ou re-découvrez la traversée des pionniers de l’Aéropostale et du transport de courrier, de l’Espagne aux étendues désertiques du Maroc ; jusqu’à l’arrivée sous le soleil des pays d’Amérique du sud… Cette Nuit des Musées vous invite à partager avec Latécoère, Saint Exupéry ou Mermoz, une épopée nocturne palpitante ! Au programme: Les expositions permanentes et temporaires de l’Envol des Pionniers

Dans les expositions permanentes, à l’image d’une scène à ciel ouvert, des pilotes, mécaniciens, chefs d’exploitation ou entoileuses parcourent les lieux pour partager leur expérience avec vous. Le parcours de visite retrace l’histoire du site de Montaudran, les débuts de l’aviation avec la fabuleuse épopée des lignes Latécoère et l’Aéropostale. Et profitez de cette ambiance nocturne et particulière pour découvrir l’exposition temporaire Antoine de Saint-Exupéry, un Petit Prince parmi les Hommes. Un voyage au cœur de l’intimité de l’écrivain à l’heure du 120e anniversaire de sa naissance. Lectures théâtralisées

Tendez l’oreille : grâce à des lectures théâtralisées, un(e) comédien(ne) fera revivre les grands textes d’Antoine de Saint-Exupéry.

A 19h30, 20h30, 21h30 et 22h30. Durée : 20 minutes

Toulouse
ENVOL DES PIONNIERS 6 Rue Jacqueline Auriol