La Nuit européenne des Musées à L’Envol des Pionniers L’Envol des Pionniers, 14 mai 2022, Toulouse.

La Nuit européenne des Musées à L’Envol des Pionniers

L’Envol des Pionniers, le samedi 14 mai à 19:00

Les expositions permanentes et temporaires de l’Envol des Pionniers. Envolez-vous pour un voyage au cœur de la nuit en compagnie de pilotes, de mécaniciens, de chefs d’exploitation ou encore d’entoileuses. Tout au long de votre parcours de visite, ils vous raconteront l’histoire de la première ligne aérienne française, des débuts de l’aviation et la fabuleuse épopée de l’Aéropostale. Profitez de cette ambiance singulière et visitez l’exposition temporaire Antoine de Saint-Exupéry, un Petit Prince parmi les Hommes, une rencontre dans l’intimité de l’écrivain. Et aussi : Fredonnez les airs populaires des années 20 et 30 avec l’orgue de barbarie de « Manivelle Occitanes », un instrument unique en son genre. “Un petit prince en Vol de nuit”. Lecture d’écrits de Saint–Exupery. Un comédien vous fera revivre ses plus grands chefs d’œuvres au cours de lectures théâtralisées. Une expérience drôle et émouvante.

Entrée libre et gratuite

Rendez-vous pour la 18ème Nuit européenne des musées ! L’Envol des Pionniers vous accueille de 19h à 23h dans un lieu mythique de l’histoire de Toulouse capitale emblématique de l’Aéronautique.

L’Envol des Pionniers 6 rue Jacqueline Auriol 31400 TOULOUSE Toulouse Toulouse Sud-Est Haute-Garonne



2022-05-14T19:00:00 2022-05-14T23:00:00