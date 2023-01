La Nuit Européenne des Musées à Aix-en-Provence – NDM Aix-en-Provence, 13 mai 2023, Aix-en-Provence .

Musée Granet / Fondation Vasarely / Musée du Vieil Aix / Pavillon de Vendôme Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

2023-05-13 19:00:00 19:00:00 – 2023-05-13 00:00:00 00:00:00

Aix-en-Provence

Bouches-du-Rhône

Ce soir-là, de nombreux musées ouvrent gratuitement leurs portes partout en France et en Europe de la tombée de la nuit jusqu’à minuit. Visites commentées et éclairées, parcours ludiques, ateliers, projections, dégustations, spectacles vivants, animations exceptionnelles donneront à vivre à un large public une expérience du musée à la fois conviviale et ludique.



Depuis son lancement en 2005, la Nuit européenne des musées attire, chaque année, un public nombreux dans un nombre croissant de musées. Le succès auprès du jeune public s’est confirmé.

La Nuit européenne des musées est organisée par le ministère de la Culture. Elle bénéficie du patronage de l’Unesco, du Conseil de l’Europe et de l’ICOM et de nombreux partenariats institutionnels et médias

https://nuitdesmusees.culture.gouv.fr/

