Le rendez-vous de cette nouvelle Nuit européenne des musées est fixé à 20h30 devant l'entrée du musée de la Résistance au Mont-Mouchet sur la commune d'Auvers.

Ouverture exceptionnellement le samedi 14 mai 2022 de 20h30 à 22h30 avec une visite guidée encadrée par le Pays d’art et d’histoire du SMAT du Haut-Allier

Dans le cadre de l’opération nationale la Nuit européenne des musées, le musée de la Résistance du Mont-Mouchet et le Pays d’art et d’histoire du SMAT du Haut-Allier vous proposent une visite guidée gratuite lors de l’ouverture exceptionnelle du musée de la Résistance du Mont-Mouchet. Cette visite se déroulera le samedi 14 mai 2022 de 20h30 à 22h30. Entre histoire nationale et histoire locale, vous pourrez redécouvrir le musée du Mont-Mouchet et sa muséographie mettant en scène Lucien et Pierrot. Ces deux personnages de BD, aux parcours personnels très différents, vont être amenés à se retrouver au Mont-Mouchet au printemps 1944. Le rendez-vous de cette nouvelle Nuit européenne des musées est fixé à 20h30 devant l’entrée du musée de la Résistance au Mont-Mouchet sur la commune d’Auvers.

http://www.resistance-mont-mouchet.com https://www.facebook.com/profile.php?id=100008245876779

The rendezvous of this new European Night of Museums is set at 20:30 in front of the entrance of the Resistance Museum at Mont-Mouchet in the town of Auvers. Saturday 14 May, 20:30

En el marco de la operación nacional la Noche Europea de los Museos, el Museo de la Resistencia del Mont-Mouchet y el País de arte e historia del SMAT del Haut-Allier le proponen una visita guiada gratuita durante la apertura excepcional del museo de la Resistencia del Mont-Mouchet. La visita tendrá lugar el sábado 14 de mayo de 2022, de 20:30 a 22:30. Entre historia nacional e historia local, podrá redescubrir el museo del Mont-Mouchet y su museografía con Lucien y Pierrot. Estos dos personajes de cómic, de recorridos personales muy diferentes, van a encontrarse en el Mont-Mouchet en la primavera de 1944. La cita de esta nueva Noche europea de los museos está fijada a las 20.30 horas frente a la entrada del museo de la Resistencia en el Mont-Mouchet en el municipio de Auvers.

Clairière du Mont-Mouchet, Auvers, Haute loire, Auvergne-Rhône-Alpes 43300 Auvers Auvergne-Rhône-Alpes