La Nuit européenne des musées 2022 – Le musée de la Résistance du Mont-Mouchet Musée de la résistance du Mont-Mouchet, 14 mai 2022, Auvers.

La Nuit européenne des musées 2022 – Le musée de la Résistance du Mont-Mouchet

Musée de la résistance du Mont-Mouchet, le samedi 14 mai à 20:30

Dans le cadre de l’opération nationale la Nuit européenne des musées, le musée de la Résistance du Mont-Mouchet et le Pays d’art et d’histoire du SMAT du Haut-Allier vous proposent une visite guidée gratuite lors de l’ouverture exceptionnelle du musée de la Résistance du Mont-Mouchet. Cette visite se déroulera le samedi 14 mai 2022 de 20h30 à 22h30. Entre histoire nationale et histoire locale, vous pourrez redécouvrir le musée du Mont-Mouchet et sa muséographie mettant en scène Lucien et Pierrot. Ces deux personnages de BD, aux parcours personnels très différents, vont être amenés à se retrouver au Mont-Mouchet au printemps 1944. Le rendez-vous de cette nouvelle Nuit européenne des musées est fixé à 20h30 devant l’entrée du musée de la Résistance au Mont-Mouchet sur la commune d’Auvers.

Le rendez-vous de cette nouvelle Nuit européenne des musées est fixé à 20h30 devant l’entrée du musée de la Résistance au Mont-Mouchet sur la commune d’Auvers.

Ouverture exceptionnellement le samedi 14 mai 2022 de 20h30 à 22h30 avec une visite guidée encadrée par le Pays d’art et d’histoire du SMAT du Haut-Allier

Musée de la résistance du Mont-Mouchet Clairière du Mont-Mouchet, Auvers, Haute loire, Auvergne-Rhône-Alpes Auvers Haute-Loire



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-14T20:30:00 2022-05-14T22:30:00