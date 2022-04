La Nuit Européenne des musées

ATTENTION FERMETURE EXCEPTIONNELLE DU MUSEE LE MATIN Venez à cet incroyable rendez-vous pour découvrir le musée autrement ! La Nuit Européenne des Musées – Musée de Millau et des Grands Causses – Samedi 14 mai 2022 La Nuit Européenne des Musées est un moment privilégié pour venir à la rencontre du musée, de ses collections et de celles et ceux qui jour après jour veillent à leur bonne conservation… Bienvenue ! Cette année, à l’occasion de la Nuit Européenne des Musées, le Musée de Millau et des Grands Causses vous invite à découvrir un spectacle aérien dans la cour du musée, des projections mettant en valeur la collection paléontologie, des jeux, mais également la restitution de plusieurs projets menés autour des différentes collections depuis le début de l’année avec des élèves du collège Marcel Aymard (disposif “La classe l’oeuvre “) et nos différents partenaires (IME du Puits de Calès, Les Charmettes, La Compagnie La Brebis Egarée). Les portes du musée seront ouvertes en continu de quatorze heure à minuit. Nous vous attendons nombreuses et nombreux pour cette ouverture exceptionnelle ! Entrée libre et gratuite

