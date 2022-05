La Nuit européenne des musées

La Nuit européenne des musées, 14 mai 2022, . La Nuit européenne des musées

2022-05-14 – 2022-05-14 La Nuit européenne des musées – 2022

À l’occasion de cette nouvelle édition de la Nuit des musées, le château du Haut-Koenigsbourg ouvre ses portes en soirée. Vous découvrirez le monument, magnifié par la tombée de la nuit et l’éclairage nocturne. Vous pourrez profiter du lieu, à votre rythme, au cours d’une visite libre et gratuite. Nuit des musées au château du Haut-Koenigsbourg! La Nuit européenne des musées – 2022

À l’occasion de cette nouvelle édition de la Nuit des musées, le château du Haut-Koenigsbourg ouvre ses portes en soirée. Vous découvrirez le monument, magnifié par la tombée de la nuit et l’éclairage nocturne. Vous pourrez profiter du lieu, à votre rythme, au cours d’une visite libre et gratuite. dernière mise à jour : 2022-04-21 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville