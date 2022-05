LA NUIT EUROPÉENNE DES MUSÉES

2022-05-14 18:00:00 – 2022-05-14 22:00:00 L’édition de 2022 est le 18ème de ce rendez-vous culturel devenu culte que cochent désormais à l’avance dans leur calendrier tous les amateurs d’art…mais pas que ! A cette occasion, venez découvrir le musée des Arts et Traditions Normands en visite guidée nocturne à la chandelle. A 18h30 : La vie de château

A 19h30 : Dans les campagnes normandes au 19e siècle

