Muséum de Toulouse, le vendredi 24 septembre à 18:00

### 17e édition de la Nuit européenne des chercheurs **Une soirée unique pour voyager dans le monde des chercheur.e.s** Initiée par la Commission européenne, La Nuit européenne des chercheur·es donne l’opportunité à toutes et tous de rencontrer les acteurs de la recherche scientifique, toutes disciplines confondues. Cette soirée est l’occasion de partager et d’échanger avec le public sur ses recherches et son métier, autour de dispositifs originaux. En 2020, à Albi et Toulouse, près de 1800 personnes ont pu découvrir 80 intervenant·es autour d’une programmation 100% numérique. Cette année, 14 villes de France métropolitaine et d’outre-mer organisent cet événement avec plusieurs centaines de villes européennes. Cet événement aura lieu cette année, autour du thème national « les voyages », pour éveiller la curiosité du public autour de l’activité de recherche que les acteurs évoquent souvent comme une exploration, un voyage vers l’inconnu, une occasion de découvertes, de nouvelles rencontres avec parfois des collaborations internationales. Compte tenu de la situation sanitaire actuelle, la programmation de La Nuit européenne des chercheur·e·s de Toulouse adapte son format, qui sera à la fois en distanciel et en présentiel. _La Nuit européenne des chercheur.e.s est organisée à Toulouse par le service de Diffusion de la Culture des Sciences et des Techniques de l’[Université Fédérale Toulouse Midi-Pyrénées](https://www.univ-toulouse.fr) (UFTMP), et à Albi par l’Institut Mines-Télécom Mines Albi et l’Institut National Universitaire Champollion en collaboration étroite avec les établissements membres et associés de UFTMP._ ### Programme **À distance : ** * Durant la soirée, le public assistera en distanciel à une émission d’1h avec reportages, vidéos, interviews de chercheur·es en plateau et une table-ronde d’1h pour un regard croisé sur le thème des “Voyages’” depuis le [Quai des savoir](https://www.quaidessavoirs.fr/accueil)s. Il découvrira sur le site internet dédié à l’événement de nombreux contenus à voir et à écouter ; une émission sera également programmée sur les ondes de la radio Campus FM. * À partir de 18h15, retrouvez la présentation de projets scientifiques, des conférences en ligne et des interviews d’experts en direct depuis la [chaîne Youtube du Muséum de Toulouse.](https://www.youtube.com/channel/UCe_QLfo_PIEvjYxeVwQQ4DA) **En présentiel : ** Le public sera invité en présentiel (sur réservation) durant la soirée au Quai des savoirs à Toulouse pour des rencontres et des échanges en direct avec des chercheur·es de toutes les disciplines autour d’animations originales (Speed-Searching, Mini-conférences, visite de l’exposition [De l’Amour](https://toulouse.fr/web/cultures/agenda#/event/32104/De%20l’amour), plateau de Campus FM en direct, etc.). ![]() ### Plus d’infos [Site de la Nuit Européenne des Chercheurs ](https://nuitdeschercheurs-france.eu/?2021) ![]() ### Infos pratiques Le vendredi 24 septembre de 18h à minuit

Gratuit

Culture

Muséum de Toulouse 35 Allée Jules Guesde, 31400 Toulouse, France Toulouse Haute-Garonne



2021-09-24T18:00:00 2021-09-24T23:59:00