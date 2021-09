La Nuit européenne des chercheur·e·s 2021 Quai des Savoirs, 24 septembre 2021, Toulouse.

La Nuit européenne des chercheur·e·s 2021

Quai des Savoirs, le vendredi 24 septembre à 18:00

Rendez-vous au Quai des Savoirs et au Muséum à Toulouse et à l’espace culturel des Cordeliers à Albi pour des rencontres conviviales et chaleureuses avec des chercheur·e·s de toutes disciplines autour d’animations originales. Et sur [nuitchercheurs.univ-toulouse.fr](https://nuitchercheurs.univ-toulouse.fr/) pour découvrir des productions numériques inédites. Dépaysement garanti ! — **La soirée du 24 septembre au Quai des Savoirs :** ### Speed-searching, dans la valise des chercheur·es Découvrez l’objet mystère caché dans la valise des chercheur·es. C’est parti pour 10 min de discussion en tête-à-tête ! Au gong, changez de chercheur·e. **À partir de 18h | Durée : 1h** **→** [Réservation](https://www.weezevent.com/speed-searching-la-nuit-europeenne-des-chercheures-2021) ### Exposition _De l’amour_, visites commentées Du cœur qui bat la chamade au corps en ébullition, l’amour s’expose au Quai et jusqu’au 7 novembre 2021. Venez vibrer durant la soirée lors de visites commentées de l’exposition. **À partir de 18h (séances à 18h30, 21h30 et 22h30) | Durée : 1h** **→** [Réservation](https://www.weezevent.com/exposition-de-l-amour-la-nuit-europeenne-des-chercheures) ### Quel avenir pour le tourisme face aux enjeux environnementaux ? Le dernier rapport du Giec a montré l’ampleur du changement climatique, entraînant un impact inévitable sur les activités humaines, dont le tourisme. Dans le même temps, le concept de tourisme vert, respectueux de l’environnement, semble correspondre aux attentes d’une partie croissante du grand public. Des vacances en accord avec ces enjeux sont-elles vraiment possibles ? **Mini-conférence, à 20h** **Trois mini-conférences de 15 min suivies d’un échange entre les intervenants** **À 20h | Durée : 1h** **→** [**Réservation**](https://www.weezevent.com/-4499) ### Chercheur·es ON AIR – Campus FM On cause, on questionne… à l’écoute des chercheur·es. **20h-22h** ### Vidéos inédites Durant toute la soirée au Quai des savoirs, découvrez 17 portraits et interviews de chercheur·es à travers les séries « Soirée diapos », « Paroles d’Exploreurs », « Vous avez un message », « Plateau démo » et « Interview ON-OFF ». ### Street science On ne rigole pas avec les sciences…enfin presque ! Composée d’une partie du Science Comedy Show et d’anciens de Ma thèse en 180 secondes, l’équipe de Street science viendra à vous pour distiller leurs savoirs. À consommer sans modération. **En déambulation toute la soirée** — **INFOS PRATIQUES** Un pass sanitaire devra être présenté pour toute personne de 12 ans et plus, afin d’accéder à l’événement. Visite dans le respect des mesures et des gestes barrières en vigueur. Restauration sur place jusqu’à 22h30 (au Café du Quai des savoirs). Événement gratuit. En accès libre. Attention, nombre de places limité, réservation en ligne recommandée jusqu’au 24 septembre 15h. Puis entrée libre dans la limite des places disponibles. Nous vous conseillons d’arriver 30 min avant l’horaire indiqué sur votre billet. En cas de retard, place remise en circulation. //En savoirs plus : [nuitchercheurs.univ-toulouse.fr](https://nuitchercheurs.univ-toulouse.fr/)

Le 24 septembre 2021, embarquez pour la 17e Nuit européenne des chercheur·e·s autour du thème « Les Voyages ».

Quai des Savoirs allée Matilda 31000 Toulouse Toulouse Toulouse Sud-Est Haute-Garonne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-24T18:00:00 2021-09-24T23:59:00