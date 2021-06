Toulouse Toulouse Haute-Garonne, Toulouse LA NUIT EUROPÉENNE AU MUSEE GEORGES LABIT Toulouse Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

LA NUIT EUROPÉENNE AU MUSEE GEORGES LABIT Toulouse, 3 juillet 2021-3 juillet 2021, Toulouse. MUSEE GEORGES LABIT 17 Rue du Japon

Pour la nuit des musées, la compagnie « L'envers du monde » interviendra avec le spectacle « Les chimères du vent». (Déambulation aventureuse et performance de bulles de savon géantes) à 20h, 22h et minuit. Des intervenants habituels du musée seront également présents pour des démonstrations de calligraphie japonaise et mongole, ainsi qu'une présentation de bols chantants par Franz Nieler! Samedi 3 juillet, célébrons les retrouvailles avec les musées lors de la 17ème édition de la Nuit Des Musées ! Ce soir-là, le musée Georges-Labit ouvrira gratuitement ses portes pour émerveiller petits et grands +33 5 31 22 99 80 http://www.museegeorgeslabit.fr/

