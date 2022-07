La nuit étoilée Neuf-Brisach, 13 juillet 2022, Neuf-Brisach.

La nuit étoilée

Place d’Armes Neuf-Brisach Haut-Rhin

2022-07-13 17:30:00 – 2022-07-13

Neuf-Brisach

Haut-Rhin

Neuf-Brisach

EUR Dès 17h30, animation musicale et petite restauration. 18h30, passage d’avions militaire. 20h, cérémonie et défilé militaires et pompiers. 21h, concert de Sawadee. 23h, feu d’artifice. Animation avec DJ après le feu.

Cérémonie à 20h30. Animation musicale et petite restauration. Feu d’artifice à la tombée de la nuit.

+33 3 89 72 51 68

Dès 17h30, animation musicale et petite restauration. 18h30, passage d’avions militaire. 20h, cérémonie et défilé militaires et pompiers. 21h, concert de Sawadee. 23h, feu d’artifice. Animation avec DJ après le feu.

Neuf-Brisach

dernière mise à jour : 2022-07-06 par