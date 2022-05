La nuit étoilée de la Faramine Pierre-Perthuis Pierre-Perthuis Catégories d’évènement: Pierre-Perthuis

La nuit étoilée de la Faramine La Scène Faramine 5 Rue des Acacias Pierre-Perthuis

2022-07-28 21:30:00 – 2022-07-28 23:00:00

Conférence et dialogue sur l'astronomie, observation des étoiles. 
Les petits corps célestes avec Giles Sautot et le club d'astronomie de Vézelay.

