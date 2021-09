Châtellerault Médiathèque Châtellerault Centre - Les Halles des savoirs Châtellerault, Vienne La nuit et l’espace Médiathèque Châtellerault Centre – Les Halles des savoirs Châtellerault Catégories d’évènement: Châtellerault

Ciel étoilé, lune argentée, éclipse et fusée en pleine ascension, découvrez le thème de la Nuit et de l’espace vu par les illustrateurs des gracieuses éditions Mémo. Reconnues en France et à l’étranger, leur travail à l’intention de la jeunesse est porté par une conviction profonde : la fiction est le meilleur biais qui soit pour aborder avec l’enfant les grands questionnements de la vie, et c’est dans la qualité des mots et des images qu’elle puise sa force.

Sur inscription. Pass sanitaire obligatoire dès 12 ans.

