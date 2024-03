La Nuit en Jazzyland 2 Saint-Quentin, samedi 30 mars 2024.

Amateurs de Jazz, la Nuit en Jazzyland 2 vous donne rendez-vous le 30 mars à La Manufacture à 19h30!

Devant leur succès l’année dernière, nous aurons le plaisir de retrouver le Big-Band du Conservatoire à vocation départementale de Saint-Quentin dirigé par la pianiste et professeur Hélène Peron.

La soirée se poursuivra avec Amaïdy Jazz à la basse et contrebasse, Thierry Pichegru au violon et Cédric Poncelet à la guitare qui vous feront bouger au son du groupe @concept.swing.

Et pour terminer cette fabuleuse nuit, nous aurons l’immense honneur de recevoir le saxophoniste et compositeur de jazz Olivier Temime accompagné d’Emmanuel Bex à l’orgue, François Ricard à la batterie et Arnold Moueza aux percussions.

Entrée 12€ Enfants: 8€

Réservations conseillées au 06.12.75.34.80 ou demainscene@gmail.com

La Manufacture 8, rue Paul Codos 02100 Saint-Quentin.

8 Rue Paul Codos

Saint-Quentin 02100 Aisne Hauts-de-France demainscene@gmail.com

