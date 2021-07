La nuit en forêt La Petite-Pierre, 18 juillet 2021-18 juillet 2021, La Petite-Pierre.

La nuit en forêt 2021-07-18 – 2021-07-18

La Petite-Pierre Bas-Rhin La Petite-Pierre

EUR Descriptif:

L’expérience déstabilisante et révélatrice. Réveillez votre part sauvage au cours d’une nuit au coeur de la forêt des Vosges du Nord. Vous évoluerez en immersion totale dans l’écosystème forestier tel un animal sauvage, ferez émerger vos capacités d’adaptation innées et primitives. Le tout, sans lumière artificielle, ni appareil électronique et avec un équipement minimum. Ainsi libéré.e du superflu, vous aurez une occasion unique pour entrer en résonance totale avec les éléments, contacter votre savoir ancestral et vous abandonner à une authentique rencontre avec vous-même.

Sans lumière ni appareil électronique, offrez-vous une immersion de nuit dans les Vosges du Nord. Une expérience dépaysante loin de l’agitation humaine menée par Manuela, sophrologue et sylvothérapeuthe. Faites émerger vos capacités d’adaptation ancestrales !

+33 6 66 76 55 93

dernière mise à jour : 2021-07-02 par