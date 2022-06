La Nuit du VAN… La Nuit des Tables de Nantes Nantes Centre et Quartiers Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

La Nuit du VAN… La Nuit des Tables de Nantes
2 juillet 2022
Nantes

Horaire : 17:00 00:00

Gratuit : oui Chaque année, La Nuit du VAN s’amuse à jouer, le temps d’une soirée, avec le parcours estival du Voyage à Nantes en imaginant des rendez-vous éphémères qui sont autant d’invitations à porter un regard différent sur chacune des étapes. Après deux ans d’absence, l’édition de La Nuit du VAN 2022 est placée sous le signe de l’effervescence et du rassemblement ! Samedi 2 juillet 2022 à partir de 17h : LA NUIT DU VAN est partout en ville. La fête sera double puisque La Nuit des Tables de Nantes et La Nuit du VAN se percutent pour proposer ainsi des rendez-vous culinairo-culturels inédits !Partout en ville, c’est une manière de célébrer la nouvelle édition du Voyage : musées en entrée libre et en nocturne, rendez-vous conviviaux, concerts. Et les restaurants sortent dans la rue : 70 restaurants de Nantes, sa métropole et son vignoble proposent une soirée unique, gourmande et festive… Consultez le programme Nantes Centre et Quartiers Nantes 44000 La Nuit du VAN

