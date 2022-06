La Nuit du VAN au Musée Jules Verne Musée Jules Verne Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Gratuit : oui Tous publics Cette année encore, le musée Jules Verne s’associe au Voyage à Nantes, dont la Nuit du VAN célèbre le lancement de la nouvelle édition. L’occasion de découvrir l’œuvre vidéo Globodrome présentée dans le cadre de l’exposition « Le Tour du monde a 150 ans » et de rencontrer l’artiste Gwenola Wagon. Au programme de cette Nuit du VAN Le Tour du monde en moins d’une heureVisite-performance par Gwenola WagonDécouvrez l’œuvre vidéo Globodrome, un voyage virtuel sur les pas de Phileas Fogg, le héros du Tour du monde en quatre-vingts jours. Embarquez avec l’artiste Gwenola Wagon pour un Tour du monde par-delà les continents et les océans et explorez des mondes parallèles.>> Visites-performances à 20h30 et à 22hLe Tour du monde a 150 ansExposition du 2 juillet au 16 octobre 2022 >> Gratuit>> Musée ouvert de 19h à minuit Musée Jules Verne Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne Nantes 44100

