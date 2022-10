LA NUIT DU TRAIL Agde, 5 novembre 2022, Agde.

La Nuit du TRAIL est organisée par la Direction des Sports de la Ville d’Agde. Cette épreuve consiste en une course à pied sur la commune d’Agde en nocturne avec deux parcours qui vous donneront des frissons !

La Nuit du TRAIL s’effectue en solo (10km) ou en duo (15km).

Le nombre total de participants est limité à 300. Le tarif de l’inscription est 10€ par personne.

Une course enfants est également prévue. Elle est gratuite et le départ sera donné à 17h. En fonction de l’âge des enfants inscrits, l’organisation se réserve la possibilité de proposer deux distances de course.

Les inscriptions seront closes au plus tard à la date figurant sur le site internet sauf si les quotas prévus sont atteints avant. Dans les deux cas, il ne sera alors plus possible de s’inscrire.

> Les inscriptions se font sur : www.ats-sport.com ou au 04.67.94.65.64

> Gratuit pour les enfants

