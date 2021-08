La Nuit du Théâtre – au Théâtre Rue de Belleville Théâtre Rue de Belleville, 25 septembre 2021, Nantes.

2021-09-25

Gratuit : non Tarif unique : 10 € pour le spectacle de votre choix, de 22h à 7h du matin.Pass découverte : 20 € pour 3 spectacles au choix BILLETTERIE : theatresnantais.wixsite.com/home/billetterie

Dans le cadre de la Nuit du Théâtre le samedi 25 septembre 2021 : 20 spectacles dans 8 théâtres nantais, de 22h jusqu’au petit matin pour une nuit mémorable et incroyable. Programmation au Théâtre Rue de Belleville :à 23h00 – David Humeau : Presque X – Théâtre contemporain, satirique – à partir de 16 ans – durée : 1h20.Seul en scène, David Humeau est André Poze, drôle de vieux monsieur, espiègle et pétillant, artiste touche à tout qui nous raconte les étapes marquantes de sa longue carrière dans le vaste champ de l’érotisme et de la pornographie. Érudit, il en profite pour explorer l’histoire de l’art, de ses sources paléolithiques jusqu’à ses torrents numériques. Il se multiplie et convoque sur scène quelques-unes des rencontres prestigieuses qui ont jalonné son parcours : Apollinaire, Hitchcock, Georges Bataille, Marcel Duchamp, Picasso,… et nous rejoue ses souvenirs des années 80. à 1h00 – Chroniques d’un Petit Pays – Théâtre contemporain – à partir de 10 ans/tout public – durée : 1h.”Prenez votre VISA pour une visite de 1h10 du Petit Pays. Magouilles politiques, infantilisation du peuple, histoire sordide de corruption, rien ne vous sera épargné !” – Ce message est approuvé par le gouvernement.Adapté de “Discours à la nation” d’Ascanio CelestiniAvec Damien Reynal, Alexis ZianeMise en scène : Alexis Ziane, Damien Reynal, avec l’aimable participation de Georges Richardeauà 2h15 – Les cordes sensibles, Trio à cordes – Concert de musique classique – tout public – durée : 45 min.Musique de Jean Cras et Jean Françaix.Avec les musiciens Lionel Allemand, Stéphanie Blet et Ludovic Passavant.à 3h00 – La Guerre des émeus – Théâtre contemporain – à partir de 10 ans/tout public – durée : 1h.En 1932, l’Australie connaît une période de récession. Le gouvernement invite alors les agriculteurs à étendre leurs exploitations sur les terres sauvages du centre du pays. Mais les émeus ravagent leurs cultures. Dépassés par la situation, les fermiers demandent une aide militaire. L’Australie déclare la guerre aux émeus. À travers le regard naïf d’un jeune militaire, le combat sanguinaire d’un général, les manœuvres politiques d’un ministre et la lassitude d’une femme de soldat, ce spectacle propose une plongée dans cet événement historique. Pièce de et avec Antoine Le Frère et Florent OulkaïdMise en scène : Damien Reynal et Elisa Mabit à 5h00 – La Méthode – Rater sa vie en 30 jours – Comédie – à partir de 12 ans/tout public – durée : 1h.Vous en avez marre d’être angoissé, déprimé, de ne pas être à la hauteur ? Vous en avez marre de toutes ces techniques de développement personnel qui vous promettent le bonheur ? Nous aussi ! Fort de son expérience de près de 5 ans dans le leadership et l’entrepreneuriat, Alexandre Lemercier, coach en régression personnelle, vous présente sa méthode pour rater sa vie en 30 jours. Pourquoi se fatiguer à essayer de réussir sa vie quand on peut s’offrir le confort de l’échouer ?Pièce de et avec Maël Collewet et Antonin Auger

Théâtre Rue de Belleville 19 Rue de Belleville Dervallières – Zola Nantes