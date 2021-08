La Nuit du Théâtre – au Théâtre du Cyclope Théâtre du Cyclope, 25 septembre 2021, Nantes.

2021-09-25

Horaire :

Gratuit : non Tarif unique : 10 € pour le spectacle de votre choix, de 22h à 7h du matin.Pass découverte : 20 € pour 3 spectacles au choix BILLETTERIE : theatresnantais.wixsite.com/home/billetterie

Dans le cadre de la Nuit du Théâtre le samedi 25 septembre 2021 : 20 spectacles dans 8 théâtres nantais, de 22h jusqu’au petit matin pour une nuit mémorable et incroyable. Programmation au Théâtre du Cyclope :à 22h00 – Les 7 jours de Simon Labrosse – Comédie – à partir de 6 ans/tout public – durée : 1h15.Simon Labrosse, chômeur, décide de raconter une semaine de sa vie en mettant en situation ses idées uniques pour créer son propre emploi. Débordant d’enthousiasme et d’imagination, il s’invente un métier chaque jour pour redonner du sens à sa vie et payer son loyer : cascadeur émotif, finisseur de phrase, spectateur personnel, flatteur d’égo, remplisseur de vide… Il propose de remédier aux maux du monde : la solitude, l’absence d’amour, l’angoisse… Avec et mise en scène : Laure Mounier, Samuel Découx et Adrien Bernard-BrunelUne pièce de Carole Fréchette. à 0h30 – Monsieur & Madame : Hors cadre – Duo poéliticollaboratif – à partir de 6 ans/tout public – durée : 1h20.Monsieur & Madame sont de retour avec ce nouveau spectacle, pour faire rire, pleurer, bousculer et même faire chanter leur public. Mais surtout, ils veulent faire vivre une réalité décalée et libre, bien loin de nos quotidiens trop normés.Avec Joël Vaillant (chant et guitare) et Mélanie Launay (chant et joyeuse folie).

Théâtre du Cyclope 82 rue du Maréchal Joffre Nantes