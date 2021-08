La Nuit du Théâtre – au Théâtre de Poche Graslin Théâtre de Poche Graslin – TPG, 25 septembre 2021, Nantes.

2021-09-25

Horaire :

Gratuit : non Tarif unique : 10 € pour le spectacle de votre choix, de 22h à 7h du matin.Pass découverte : 20 € pour 3 spectacles au choix BILLETTERIE : theatresnantais.wixsite.com/home/billetterie

Dans le cadre de la Nuit du Théâtre le samedi 25 septembre 2021 : 20 spectacles dans 8 théâtres nantais, de 22h jusqu’au petit matin pour une nuit mémorable et incroyable. Programmation au Théâtre de Poche Graslin :à 22h30 – Marion Pouvreau : Mais t’as quel âge ? – Seule en scène – tout public – durée : 1h10.“Regardez-moi ces jeunes…” Parole de vieux, vous venez de vous trahir. “Mais parce que moi à leur âge…”. Arrêtez, vous vous faites du mal. Aujourd’hui, les jeunes ont trop le seum, les autres ne comprennent pas ce mot. Les premiers jurent par Snapchat, les seconds tentent fièrement d’utiliser Whatsapp. Et les jeunes qu’est-ce qu’ils en pensent ? Ils regardent des séries, changent de métier au premier ennui, et à 30 ans… Donc 30 ans, c’est encore jeune ? Vous êtes sûr ? Regardons ça de plus près… Attention, risque élevé de se reconnaître et d’identifier aussi ses parents ou ses enfants ! Vous êtes prévenu.e.s !Mise en scène : Yannick Bourdelleà 0h00 – The Band from New York – Comédie burlesque’n’roll – tout public – durée : 1h15.Le duo musical burlesque le plus déjanté ! The Band, imitateur mégalomane, étoffe son répertoire de gags idiots et de chanteurs morts (Berger, Armstrong et Aznavour) ou… presque ! Et toujours dans une irrésistible tornade d’amour et de mauvais goût. À ses côtés, le pianiste Bruno transpire : remplacer un big band au pied levé quand on est allergique à Francis Cabrel, ce n’est déjà pas facile. Si en plus, il faut assurer la traduction simultanée du chanteur qui évidemment ne parle pas un mot de français, ça devient franchement compliqué ! Paillettes, effets visuels délirants ou morceaux de bravoure instrumentaux, ces virtuoses fous furieux ne reculeront devant rien pour vous faire pleurer de rire ! Un véritable OVNI, émouvant et drôle, à savourer sans modération.Avec Matthieu Mailhé et Thibault Deblache.à 1h45 : Stan : Et si les oeuvres d’art pouvaient parler – Seul en scène – tout public – durée : 1h15.Une graine de génie ! Les œuvres d’art ont vu, voient et verront, défiler des générations d’êtres humains. Observées, critiquées, qu’auraient-elles à nous dire si désormais elles prenaient la parole et nous renvoyaient l’image qu’elles ont de nous ? Jouant avec ce qu’a vécu l’œuvre durant son histoire, Stan incarne ce que chaque œuvre lui fait ressentir, en inventant un récit qui tutoie notre époque et résonne avec notre histoire contemporaine. Chaque œuvre humanisée s’empare d’un thème avec sa propre voix et ses propres gestes. Fidèle à son ADN artistique où langage, humour et danse se déploient avec panache, Stan nous invite à un partage d’émotions, de réflexions et de rires.De et avec Stan – Mise en scène et co-sculpteur : Papy – Créateur lumière : Arnaud Le Du – Créateur musical : Cizzko

Théâtre de Poche Graslin – TPG 5 Rue Lekain Centre-ville Nantes