La Nuit du Théâtre – au Théâtre de Jeanne Théâtre de Jeanne, 25 septembre 2021, Nantes.

2021-09-25

Gratuit : non Tarif unique : 10 € pour le spectacle de votre choix, de 22h à 7h du matin.Pass découverte : 20 € pour 3 spectacles au choix BILLETTERIE : theatresnantais.wixsite.com/home/billetterie

Dans le cadre de la Nuit du Théâtre le samedi 25 septembre 2021 : 20 spectacles dans 8 théâtres nantais, de 22h jusqu’au petit matin pour une nuit mémorable et incroyable. Programmation au Théâtre de Jeanne :à 22h30 – Arrête de pleurer, Pénélope ! – Comédie – à partir de 10 ans /tout public – durée : 1h30.C’est l’histoire d’une soirée où se retrouvent trois personnages liés par une amitié qui vieillit mal, pour fêter l’enterrement de la vie de jeune fille d’une quatrième amie qui est en retard.Trois filles hautes en couleurs dominent cette comédie aux répliques cinglantes et au rythme infernal. Il y a tout d’abord Chloé, écrivain en puissance, mais surtout pigiste en secret pour un magazine à scandales. Elle est accompagnée de la sur-active Léonie, une attachée de presse mondaine, volontaire, agitée, mais à tendance provinciale et menant une relation à sens unique avec un étudiant en art dramatique. Le troisième élément est la lunaire et pleurnicharde Pénélope, éducatrice pour handicapés au Centre des Coquelicots, où elle entretient une relation coupable avec le directeur, tout en étant encore amoureuse de son ex qui l’a quittée pour un homme. Attendant donc la quatrième amie qui doit de marier prochainement, la perspective de cette union, les renvoyant à leurs échecs sentimentaux respectifs, provoque des tensions, des règlements de compte, des cris, des pleurs, des rires. Les préoccupations des trois auteures épinglent le snobisme, les riches, la prétention du monde artistique, la mode et les hommes, bien sûr. Tout le monde en prend pour son grade dans la bonne humeur !Chloé, Léonie et la pleurnicharde Pénélope vous donnent rendez-vous pour un moment de rire où les femmes se reconnaîtront et où les hommes en apprendront un peu plus sur ce qui est considéré à tort comme le sexe faible !Avec Bérénice Maugat, Elyse Fruttero et Lucille BrunelMise en scène : Nathalie HardouinPièce de Christine Anglio, Corinne Puget et Juliette Arnaud.

Théâtre de Jeanne 5 Rue des Salorges Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne Nantes