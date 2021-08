Nantes Théâtre Beaulieu Loire-Atlantique, Nantes La Nuit du Théâtre – au Théâtre Beaulieu Théâtre Beaulieu Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

La Nuit du Théâtre – au Théâtre Beaulieu Théâtre Beaulieu, 25 septembre 2021, Nantes.

Horaire :

Gratuit : non Tarif unique : 10 € pour le spectacle de votre choix, de 22h à 7h du matin.Pass découverte : 20 € pour 3 spectacles au choix BILLETTERIE : theatresnantais.wixsite.com/home/billetterie Dans le cadre de la Nuit du Théâtre le samedi 25 septembre 2021 : 20 spectacles dans 8 théâtres nantais, de 22h jusqu’au petit matin pour une nuit mémorable et incroyable. Programmation au Théâtre Beaulieu :à 22h45 – Le Bourbier – Comédie, théâtre de boulevard – tout public – durée : 1h30.Une histoire de fous, des coups de théâtre et des quiproquos ! La recette pour rire !Clément arrondit ses fins de mois en convoyant des trucs louches pour des gangsters. Sa femme Adèle n’est pas au courant bien sûr. Elle pense qu’il a une maîtresse. Marius, l’ami de toujours, va couvrir Clément lorsqu’un petit matin, celui-ci arrive chez lui avec une balle dans la jambe. Le problème, c’est qu’Adèle est dans la pièce d’à côté, dans le lit de Marius ! Quel bourbier !Avec Aurélia Demay, Sarah Pennors, Pascal Maillard, Olivier Collin et Jean-François Daniel.Compagnie / Production : Même pas CapAuteur : Frédéric BouchetMetteur en scène : Jean-François Daniel Théâtre Beaulieu 9 Boulevard Vincent Gâche Île de Nantes Nantes

