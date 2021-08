La Nuit du Théâtre – au Théâtre 100 Noms Théâtre 100 Noms, 25 septembre 2021, Nantes.

2021-09-25

Gratuit : non Tarif unique : 10 € pour le spectacle de votre choix, de 22h à 7h du matin.Pass découverte : 20 € pour 3 spectacles au choix BILLETTERIE : theatresnantais.wixsite.com/home/billetterie

Dans le cadre de la Nuit du Théâtre le samedi 25 septembre 2021 : 20 spectacles dans 8 théâtres nantais, de 22h jusqu’au petit matin pour une nuit mémorable et incroyable. Programmation au Théâtre 100 Noms :à 22h15 – Le dîner de cons – Comédie – à partir de 10 ans/tout public – durée : 1h30.Chaque mercredi, Pierre Brochant et ses amis organisent un dîner de cons. Le principe est simple : chaque participant amène un “con”, et celui dont l’invité se distingue le plus est déclaré vainqueur. Ce soir, Pierre est heureux, il pense avoir trouvé la perle rare : François Pignon, comptable au ministère des Finances, passionné de modèles réduits en allumettes. Mais ce qu’il ignore, c’est que Pignon, prêt à tout pour rendre service, est un fieffé porteur de guigne passé maître dans l’art de déclencher des catastrophes.Avec Alexandre Sibiril, Régis Mazéry, François Aubineau, Pierre-Louis Jozan, Agathe Jolivet, Julie Delaunay.Mise en scène : Clément Pouillot – Une pièce de Francis Weber.à 0h15 – La famille Bijoux : Avec vous, jusqu’au bout ! – Comédie – à partir de 10 ans/tout public – durée : 1h15.Monique, Victor et Maxime Bijoux, famille de conseillers funéraires, ont été choisis par Marie José Duval née Duval, pour célébrer son dernier voyage. Cette dernière, partie trop tôt d’un malheureux accident de pétanque, avait prévu sa cérémonie d’adieu dans un théâtre. La famille Bijoux donnera tout pour honorer cette demande un peu particulière mais iront-ils … jusqu’au bout ?Avec Anthony Boulc’h, Emmanuelle Burini et Clément Pouillot.Mise en scène : Marie Rechner – Une pièce de Anthony Boulc’h, Emmanuelle Burini, Clément Pouillot et Marie Rechner. à 2h00 : Catch d’improvisation théâtrale – à partir de 10 ans/tout public – durée : 1h30.Venez assister à une bataille théâtrale d’improvisation nocturne ! Deux équipes de catch se retrouvent sur le ring pour rivaliser d’imagination et créer en direct live des histoires improvisées sous la houlette d’un arbitre impitoyable. Coup de la corde à songes, envolées lyriques, cris du public, costumes hauts en couleur, tous les coups d’amour et autres coups de je t’aime sont permis.Proposé par la compagnie La Poule, concept imaginé par la Compagnie Inédit Théâtre de Strasbourg.Avec Fatima Ammari-B, Aurélie Bapst, Léo Boulay, Aurore Cariou, Kévin Gueguen, Pierre-Arnaud Jacques, Caroline Laurent, Céline Lemarié, Frédéric LeNeillon, Damien Mourguye, Marie Rechner, Léa Roblot, Guillaume Roussel et Jérémy Sanagheal.Slip au-dessus du collant vivement conseillé !

Théâtre 100 Noms 21 Quai des Antilles – Hangar à Bananes Île de Nantes Nantes