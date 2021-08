La Nuit du Théâtre – à la Fabrique à Impros Fabrique à Impros (La), 25 septembre 2021, Nantes.

2021-09-25

Horaire :

Gratuit : non Tarif unique : 10 € pour le spectacle de votre choix, de 22h à 7h du matin.Pass découverte : 20 € pour 3 spectacles au choix BILLETTERIE : theatresnantais.wixsite.com/home/billetterie

Dans le cadre de la Nuit du Théâtre le samedi 25 septembre 2021 : 20 spectacles dans 8 théâtres nantais, de 22h jusqu’au petit matin pour une nuit mémorable et incroyable. Programmation à la Fabrique à Impros :à 22h00 – Lucas Prost : A vos souhaits ! – Seul en scène improvisé – tout public – durée : 1h15.C’est tout d’abord l’histoire d’une rencontre, celle d’Edouard, un jeune garçon, au début du spectacle, et d’un génie enfermé dans une lampe. C’est aussi une histoire d’amitié qui traverse le temps, de relations humaines. Mais c’est surtout l’histoire de trois personnages qui se verront chacun accorder un vœu dont Edouard pourra voir la réalisation en direct en tant qu’observateur. C’est drôle, c’est doux et explosif à la fois, c’est touchant.à 0h00 – Kabaraoké – Improvisation musicale – tout public – durée : 2h et plus si affinités.Une pièce d’Adrien Godet & les Diabolos Nantes. Mi karaoké, mi cabaret d’impro !Kabaraoké, quand la justesse d’un karaoké rencontre la folie d’un cabaret d’impro ! Sur scène, un écran géant, deux micros. Choisissez votre morceau et venez le chanter avec passion et votre Diabolos Nantes préféré. Le facétieux DJ Bernard stoppera la musique quand bon lui semble. À partir de la phrase en cours, les Diabolos vous proposeront une saynète totalement improvisée. La musique sera bien entendu à l’honneur grâce à des catégories spéciales. Une soirée pleine de surprises qui s’annonce mémorable pour les yeux et les oreilles !

Fabrique à Impros (La) 14 rue de l’Arche Sèche Centre-ville Nantes