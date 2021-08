La Nuit du Théâtre – à la Compagnie du Café-Théâtre Compagnie du Café-Théâtre, 25 septembre 2021, Nantes.

2021-09-25

Horaire :

Gratuit : non Tarif unique : 10 € pour le spectacle de votre choix, de 22h à 7h du matin.Pass découverte : 20 € pour 3 spectacles au choix BILLETTERIE : theatresnantais.wixsite.com/home/billetterie

Dans le cadre de la Nuit du Théâtre le samedi 25 septembre 2021 : 20 spectacles dans 8 théâtres nantais, de 22h jusqu’au petit matin pour une nuit mémorable et incroyable. Programmation au à la Compagnie du Café-Théâtre :à 22h30 (grande salle) – Daniel Camus : Happy Hour – One man show – à partir de 12 ans/tout public – durée : 1h30.Dans sa vie, Daniel Camus a croisé beaucoup de gens différents : des alcooliques, des excentriques, des altruistes, des marrants, des suicidaires et des allumés en tout genre. Tout ça parfois dans la même journée, voire dans la même personne ! A-t-il une extraordinaire destinée qui l’a mené à croiser leur chemin ? Non, non, il bossait juste dans un bar, son bar. Aussi à l’aise sur scène que derrière son comptoir, Daniel prend les commandes et vous entraine tournées après tournées dans un univers riche de rencontres et de diversité. C’est avec plaisir qu’il vous paiera un verre en terrasse de son théâtre ! Et oui Happy Hour oblige !Pièce de Daniel Camus, Arnaud Cosson et Benoît Lefeuvre – Mise en scène : Mathilde Moreauà 23h00 (petite salle) – Morgane Delamare : So cliché – Seule en scène – à patir de 12 ans/tout public – durée : 1h30.Laissez-vous éclabousser par la joie de vivre et la bienveillance de Morgane ! Dans un monde de clichés et de préjugés, il est parfois difficile d’avancer sans se blesser. Morgane propose de décortiquer ces ”a priori” qui nous heurtent et nous choquent. Dans son premier spectacle, elle nous prouve qu’il suffit juste d’en rire parce que finalement les mots sont juste ce qu’on en fait. À travers son univers fantasmagorique où l’on croise des personnages tous aussi loufoques les uns que les autres, Morgane nous transporte au gré de sa bonne humeur.Mise en scène : Mathilde Moreau à 0h30 (grande salle) – Entrez sans frapper – Humour, plateau d’artistes – à partir de 12 ans/tout public – durée : 2h avec entracte.Un plateau d’humour 100 % nantais pour la Nuit du Théâtre ! Les humoristes Daniel Camus, Morgane Delamare, Calouss, William Pilet, Kevin Robin, Romain Oliviero et Charles-Henry Lemonnier s’associent pour vous proposer un plateau au format original et complètement nantais ! Pendant deux heures, les artistes se partagent la scène pour vous offrir les meilleurs moments de leurs spectacles respectifs ! À la Compagnie, ils jouent à domicile, ils seront “comme à la maison”. Une chose est sûre, ils vont entrer sur scène sans frapper !

Compagnie du Café-Théâtre 6 Rue des Carmélites Centre-ville Nantes