Yonne Avallon Sous le parrainage de Jérémy Stravius , champion olympique et champion du monde de natation.

Récompenses des sportifs les plus méritants de l’année avec animation double dutch avec la team d’Urban Freestyle. serviceculture@ville-avallon.fr +33 3 86 48 23 03 https://ville-avallon.fr/annuaire-des-services-municipaux/service-affaires-culturelles-et-expositions/ Morlande Gymnase COSEC Avallon

