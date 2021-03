Toulouse La Brique rouge Toulouse La Nuit du Slam à Toulouse (La Brique Rouge) La Brique rouge Toulouse Catégorie d’évènement: Toulouse

La Brique rouge, le samedi 27 mars à 19:30

**Samedi 27 mars** à 19H30. LA BRIQUE ROUGE – TOULOUSE (31) – Place d’Empalot

• PERFORMANCE POETIQUE: Les Monologues d’un Code Barre adapté en LSF (Jérôme Pinel et Laëty Tual).

• CREATION L’Enfer Me Ment– Kalam et Filoumen.

• CONCERT Kassens. Version Numérique à suivre sur les facebook des Nuits du Slam, de Contre courant et la chaîne Youtube des Nuits du Slam

